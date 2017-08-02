НКРЭКУ начала работу с Энергетическим сообществом по аудиту комиссии, - Вовк

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала совместную работу с Европейским Энергетическим сообществом по аудиту украинского регулятора. Об этом Энергореформе сообщил глава комиссии Дмитрий Вовк.

Сейчас НКРЭКУ совместно с Энергосообществом работает над детальным содержанием отчета. "В нем будет приведен срез всего, начиная от персонала и заканчивая исполнением закона и определенными решениями", – сказал Д.Вовк.

Как отметил глава НКРЭКУ, эта работа займет от полутора до двух месяцев. По истечении этого срока можно ожидать конкретные результаты аудита.

Д.Вовк также сообщил, что к проведению аудита будут привлечены специалисты венского офиса Энергосообщества.

"У Энергосообщества есть представительство в Киеве, но, поскольку вопрос является очень важным и для той стороны, для проведения аудита будут привлечены дополнительные силы из венского офиса", – сказал глава НКРЭКУ.

Отчет Энергосообщества позволит реально оценить деятельность НКРЭКУ и будет способствовать усилению помощи Украине в проведении реформ со стороны международных структур, выразил уверенность глава реулятора.

«Мы ожидаем, что их отчет покажет реальную, независимую, профессиональную картину. Будут рекомендации правительству, Верховной Раде Украины, комиссиям. Но для нас очень важно зафиксировать реальную картину», - подчеркнул Д.Вовк.

В июле 2017 года НКРЭКУ обратилась в секретариат Энергетического сообщества с просьбой провести независимый анализ ее деятельности.

"Мы будем благодарны, если секретариат проведет нейтральный и критический анализ деятельности НКРЭКУ, как де-юре полномочий НКРЭКУ, данных законом, так и де-факто – выполнения своих полномочий в качестве независимого органа", – отмечалось в письме регулятора в адрес Энергетического сообщества.

Украина стала членом Энергетического сообщества в феврале 2011 года.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.