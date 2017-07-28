Изменение розничных тарифов на электроэнергию в связи с внедрением RAB станет понятно после проведения облэнерго общественных слушаний

Изменение розничных тарифов на электроэнергию в связи с внедрением стимулирующего регулирования (RAB-регулирования) станет понятно после проведения облэнерго общественных слушаний на местном уровне, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Национальной комиссии осуществляющее регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"Конкретный уровень будет виден в ходе открытых слушаний, которые должны провести компании на местном уровне с обязательным привлечением местной власти. В любом случае финальные тарифы в Украине были и будут самыми низкими в Европе, даже после введения RAB", - отметил он.

Д.Вовк подчеркнул, что введение стимулирующего регулирования позитивно повлияет на отрасль, а принятый регулятором вариант с единой ставкой доходности, привязанной к wacc –подход, поддержанный многими донорами.

Как сообщалось, НКРЭКУ сформировала нормативную базу для перевода облэнерго на RAB-регулирование.

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