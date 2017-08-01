"Фоззи-Фуд" за 6 мес.-2017 получила 245,6 млн грн чистой прибыли

ООО "Фоззи-Фуд" (Вишневое Киевской обл.), входящее в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group (Киев) и развивающее в Украине, в частности, сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", в январе-июне 2017 года получило 245,634 млн грн чистой прибыли против 618,871 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход сократился в 37 раз – до 491,328 млн грн.

Валовая прибыль компании по итогам шести месяцев текущего года снизилась в 433 раза – до 8,452 млн грн, убыток от операционной деятельности – втрое, до 65 млн грн.

Кроме того, непокрытый убыток компании за полугодие сократился на 7,2% к началу года – до 2,432 млрд грн, текущие обязательства - в 6,6 раза, до 1,554 млрд грн, долгосрочные - в 64 раза, до 35,557 млн грн.

ООО "Фоззи-Фуд" – структурная единица ТПГ Fozzy Group – зарегистрировано в декабре 2002 года. Занимается развитием сети супермаркетов "Сильпо" в Украине. Начало его активной операционной деятельности датируется августом 2003 года.

Согласно данным веб-сайта Fozzy Group, на начало 2017 года сеть супермаркетов "Сильпо" включала 263 торговых объекта в 60 городах Украины.

Согласно отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 2016 году она сократила чистый убыток в 3,7 раза по сравнению с 2015 годом – до 383,557 млн грн, а чистый доход - на 0,8%, до 34,739 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 1 августа 2017 года участниками ООО "Фоззи-Фуд" являлись ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (99,9668%) и ООО "Сильпо-Фуд" (0,0332%, оба – Киев).

Зарегистрированный капитал ООО "Фоззи-Фуд" на 28 апреля 2017 года составляет 1 млрд 976,836 млн грн. Конечным бенефициаром компании выступает Владимир Костельман.