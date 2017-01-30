ЧАО "Фоззи Групп" в 2016г увеличило чистую прибыль в 3,4 раза

ЧАО "Фоззи Групп" (Вишневое Киевской обл.), входящее в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group, в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,4 раза по сравнению с 105 годом – до 999,586 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее активы увеличились на 10,4% и составили 1 млрд 885,241 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Фоззи Групп" увеличилась на 30% – до 313,826 млн грн.

Нераспределенная прибыль выросла в два раза и составила 1 млрд 2,289 млн грн.

В то же время краткосрочные обязательства сократились на 26,8% – до 880,443 млн грн, тогда как долгосрочные не изменились и составили 209 тыс. грн.

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году. Основным видом деятельности является деятельность холдинговых компаний.

Чистая прибыль ЧАО в 2015 году увеличилась до 296,955 млн грн с 0,847 млн грн годом ранее.