Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой вступило в силу

С 1 августа вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Сегодня в полночь стартовала свободная торговля между Украиной и Канадой. Заслужили уважение - время использовать новые возможности! Поздравляю всех нас… Соглашение о свободной торговле: отмена тарифов, доступ к государственным закупкам, защита электронной коммерции, высокие стандарты экологии, защиты труда", - написал он на своей странице в Твиттер.

Согласно сообщению посла, первыми преимущества ЗСТ почувствуют украинские предприятия в сфере IT, легкая промышленность, производства мебели и сладостей.

Как сообщалось, соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на экспортируемые в Канаду украинские товары, для канадских товаров сразу будет отменено 72% тарифов, а в течение семи лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Кроме того, взаимно открываются рынки государственных закупок. Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Соглашение было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.