Экономика

16:27 28.07.2017

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 25,92 грн/$1 с 25,9125 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,91-25,93 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,9156 грн/$1 с 25,9004 грн/$1. Торговый оборот составил $275,14 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$340,5 млн.

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