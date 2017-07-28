Профсоюз "ArcelorMittal Кривой Рог" убедил администрацию оплачивать дополнительные отпуска работникам

Комитет первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) договорился с администрацией предприятия проводить оплату дополнительных отпусков работникам.

Об этом сообщила первый заместитель председателя профкома Наталья Маринюк на состоявшемся 25 июля совместном заседании администрации и профкома ПО ПМГУ по подведению итогов выполнения в 2016 году обязательств, предусмотренных в действующем коллективном договоре предприятия, и рассмотрению состояния их выполнения в первом полугодии 2017 года.

По ее словам, уже согласован текст приказа о дополнительных отпусках для работников за счет средств предприятия - достижению договоренности предшествовали длительные переговоры, которые ПО ПМГУ вела с представителями администрации.

При этом Н.Маринюк, выступление которой изложил профсоюзный еженедельник "Вместе-Профинфо" предприятия, отметила, что согласно законодательству установление допотпусков за счет средств предприятия является правом собственника, но не обязанностью. И на других предприятиях, как правило, работникам не предоставляют допотпуска сверх предусмотренных законодательством. Но профком обосновывал необходимость предоставить их работникам тем, что при конкретных условиях работы на предприятии у работников есть основания рассчитывать на такую льготу.

"В итоге, в ходе социального диалога стороны достигли взаимопонимания, благодаря чему был получен хороший результат - подавляющему большинству работников будет предоставлено то же количество дополнительных дней к отпуску, что они имели и ранее. Кроме того, представители некоторых профессий, которые ранее такой льготы не имели, теперь смогут ее получить, - констатировала представитель профкома.

Зампредпрофкома уточнила, что достигнутая сторонами договоренность оформлена в виде протоколов, и в настоящее время на предприятии готовится к изданию соответствующий приказ. Несмотря на то, что решение о предоставлении допотпусков было согласовано только в этом месяце, оно вступит в силу с 1 января текущего года, и будет действовать на протяжении пяти лет, до 31 декабря 2021 года.

На совместном заседании профкома и администрации отмечалось, что среднемесячная зарплата за май 2017 после повышения составила 11 128 грн.

Как сообщалось, среднемесячная зарплата на предприятии в 2016 году составляла 8338,5 грн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".