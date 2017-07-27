ArcelorMittal сократила во II квартале EBITDA на 5,3% против I квартала

ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания мира, сократила во втором квартале показатель EBITDA на 5,3% по сравнению с первым кварталом - до 2,112 млрд, говорится в отчете компании.

В то же время по итогам первого полугодия данный показатель вырос на 61% по сравнению с январем-июнем 2016 года и составил $4,3 млрд.

Операционная прибыль в прошлом квартале составила $1,4 млрд, что на 12,5% ниже показателя за первый квартал. Прирост показателя операционной прибыли за первые шесть месяцев этого года составил 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $3 млрд.

Чистая прибыль компании за второй квартал выросла на 32% - до $1,3 млрд. В первом полугодии это показатель составил $2,3 млрд против $696 млн годом ранее.

В апреле-июне ArcelorMittal отгрузила 21,5 млн тонн стали, что на 2% выше объемов отгрузки в первом квартале. За полугодие этот показатель понизился на 2,4% - до 42,5 млн тонн.

Выручка по итогам второго квартала выросла на 7,2% - до $17,244 млрд, по итогам полугодия прирост составил 18% - до $33,33 млрд.

Чистый долг на 30 июня 2017 года составлял $11,9 млрд против $12,1 млрд на конец марта 2017 года.