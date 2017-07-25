Deutsche Bank может вывести 300 млрд евро из Британии из-за Brexit

Крупнейший в Германии коммерческий банк Deutsche Bank AG (DB) может вывести около 300 млрд евро активов с баланса своего британского подразделения во Франкфурт из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным Bloomberg, DB планирует сообщить об этом клиентам в сентябре, проект получил название Bowline. Для Deutsche Bank 300 млрд евро - почти 20% активов на балансе, которые составляли 1,59 трлн евро на конец 2016 года.

В связи с Brexit банки ожидают оттока клиентов и активов из Лондона в страны континентальной Европы.

Deutsche Bank собирается начать перевод активов в сентябре 2018 года, а завершить его рассчитывает в марте 2019 года, утверждают источники Bloomberg. Представитель пресс-службы банка Моника Шаллер отказалась комментировать эту информацию.

На прошлой неделе гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан сообщил, что банк готовится к "жесткому Brexit" - выходу Великобритании из Европейского союза без заключения полномасштабного торгового соглашения, а также что большинство операций, которые банк проводит в Лондоне, могут быть переведены во Франкфурт.