США ослабят антироссийские санкции весной с вероятностью в 65%

США могут ослабить санкции против России в марте-апреле 2017 года на фоне позитивных высказываний Дональда Трампа, вероятном сотрудничестве между Россией и США на Ближнем Востоке и "бездоказательных" обвинений российских хакеров во вмешательстве в выборы американского президента, полагают аналитики Deutsche Bank.

По их мнению, вероятность частичной отмены санкций составляет около 65%.

В связи с этим DB оптимистично настроен по поводу курса рубля, поскольку вероятность отмены санкций пока не заложена в текущей стоимости нацвалюты.

Также эксперты отмечают, что рейтинговое агентство Standard & Poor's может повысить кредитный рейтинг РФ в 2017 году до инвестиционного уровня "BBB-". В настоящее время S&P оценивает суверенный рейтинг России на уровне "BB+", Moody's - "Ba1". Fitch - единственное агентство из "большой тройки", оценивающее рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-".

В сентябре 2016 года S&P изменило прогноз рейтингов РФ на "стабильный" с "негативного", но указало, что повышение рейтинга в ближайшие 1-2 года маловероятно.