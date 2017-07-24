Виртуальный оператор LycaMobile объявил о начале работы в Украине

Один из крупнейших в мире виртуальных операторов LycaMobile совместно с мобильным оператором ООО "ТриМоб" (дочерняя компания ПАО "Укртелеком") с 24 июля начинает работу в Украине.

"Мы не будет строить в Украине свои магазины - будем продавать свои продукты через партнеров. Договоримся с некоторыми магазинами, на которых будут наши логотипы. У нас есть пять-шесть предложений по разным ценовым категориям - в зависимости от того, что хорошо подходит для рынка. Продажу начнем с SIM-карт в течение недели", - сказал генеральный директор LycaMobile Кристофер Тулии на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По его словам, после запуска работы клиенты в Украине получат доступ к SIM-карте "ТриМоб", которая будет включать тарифы от LycaMobile. Пользователи смогут бесплатно звонить на номера Lycamobile в любую из 22 стран мира, где представлен оператор, ежемесячно пополняя счет на 100 грн. Кроме того, пользователь сможет звонить в Украину из-за границы на номера оператора бесплатно.

Пользователи, в частности, смогут выбрать один из недорогих пакетов услуг: 16 ГБ интернет-трафика, 300 минут звонков, 300 SMS и 300 минут на общение внутри сети за 130 грн.

"ТриМоб" также заключил договор о роуминге с оператором "Vodafone Украина", сеть которого будет действовать там, где у "Тримоб" отсутствует покрытие.

"Да, действительно, у нас есть роуминговое соглашение с "Vodafone Украина", поэтому в случае, когда покрытие "Тримоб" будет отсутствовать, у пользователя "LycaMobile Украина" будет возможность осуществлять звонки по привлекательным тарифам LycaMobile с помощью сети "Vodafone Украина"", - отметил директор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

При этом он сообщил, что "Укртелеком" намерен в ближайшее время инвестировать в сеть "ТриМоб" $2 млн.

"В самое ближайшее время мы намерены инвестировать не менее $2 млн в развитие ядра сети, чтобы обеспечить высокое качество, надежность, доступность для пользователей LycaMobile в стране", - уточнил он.

В LycaMobile ожидают, что в ближайший год ее клиентами может стать около 1 млн абонентов.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 11 июля выдала ООО "ТриМоб" копию лицензии на предоставление услуг мобильной связи на всей территории Украины для ее использования LycaMobile.

Основанная в 2006 году LycaMobile - крупнейший виртуальный мобильный оператор в мире. Работает в 22 странах и является лидером международного рынка предоплаченных мобильных звонков, обслуживая 15 млн потребителей по всему миру. LycaMobile доступен в Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Македонии, Нидерландах, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Украины, Гонконга, Тунисе, США, Австралии.

ПАО "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, лидер среди интернет-провайдеров. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

С 2013 года мажоритарным акционером ПАО "Укртелеком" является группа "СКМ".