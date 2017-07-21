PwC намерена добиваться отмены решения НБУ

Аудиторская группа PwC намерена добиваться отмены решения Национального банка Украины (НБУ) об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев, украинская структура PwC) из реестра аудиторских фирм, уполномоченных проводить аудиторские проверки в банковской отрасли.

"Мы изучим все варианты отмены этого решения. Мы сохраняем решимость работать на украинском рынке", - говорится в заявлении PwC. Компания также выражает "глубокое разочарование" в связи с решением НБУ.

Как сообщалось, правление НБУ приняло соответствующее решение в четверг на основании обращения комитета Центробанка по вопросам аудита банков. ЦБ выявил дефицит капитала Приватбанка - крупнейшего банка Украины, где PwC в течение многих лет проводил аудит - в размере свыше $5,5 млрд. В декабре прошлого года Приватбанк был национализирован.

"Выводы "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" не отражали реальных рисков работы Приватбанка, которые послужили причиной признания финучреждения неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию", - говорилось в сообщении НБУ.

PwC была аудитором Приватбанка с середины 90-х годов. В сообщении компании подчеркивается, что "аудит финансовой отчетности Приватбанка за 2015 год был выполнен в соответствии с международными стандартами аудита", в том числе в отношении сделок с заинтересованностью.

"Мы неоднократно просили НБУ предоставить нам конкретные замечания о качестве аудита. Мы также запрашивали подробные доказательства, имеющиеся в наличии у НБУ и демонстрирующие, что эта финансовая отчетность была недостоверной. НБУ до сих пор не дал никакой конкретики", - утверждает PwC.

Репутационные риски всей "большой четверки" аудиторских фирм в последнее время возрастают, и PwC не является исключением.

Так, в июне британские и итальянские власти начали расследования деятельности PwC в связи с аудитом итальянского подразделения британской телекоммуникационной группы BT. В начале июля четверть акционеров BT на годовом собрании выразили недовольство работой PwC. BT к тому времени уже объявила, что сменит аудитора на KPMG.

Между тем в апреле текущего года сама KMPG была вынуждена уволить пять партнеров в США в связи с неправомерным доступом к информации о предстоящей инспекции.

В феврале сотрудники PwC допустили ошибку на церемонии вручения "Оскара".

В прошлом году PwC оказалась в судах США по обвинениям в том, что ее неудачные рекомендации привели к краху брокерско-дилерской компании MF Global и ипотечного андеррайтера TBW.