НБУ исключил PwC из реестра аудиторов банков за недостоверный аудит ПриватБанка

Национальный банк Украины (НБУ) исключил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев, украинская структура PwC) из реестра аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок банков, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение приняло правление центробанка в четверг на основании обращения комитета НБУ по вопросам аудита банков.

В сообщении отмечено, что основанием, для принятия соответствующего решения послужило подтверждение ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ "ПриватБанк" (Киев), в частности, о размере кредитного риска и регулятивного капитала.

"Выводы "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" не отражали реальных рисков работы ПриватБанка, которые послужили причиной признания финучреждения неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию", - отмечено в сообщении.

Регулятор напоминает, что право НБУ исключать компании из реестра аудиторов банков предусмотрено законами "О Национальном банке Украины" и "О банках и банковской деятельности", а также уточнено в нормативно-правовых актах НБУ.

Помимо этого, практика отстранения регулятором компаний от аудита банков соответствует международному подходу и базируется на 27-м принципе Основных принципов банковского надзора Базельского комитета.

НБУ в 2015-16 годах за нарушения при проведении аудита банков запретил проводить соответствующие аудиторские проверки девяти компаниям. В том числе в августе 2016 года НБУ запретил ООО "БДО" (Киев, украинская структура BDO) проводить аудиторские проверки банков.

В то же время компания продолжает находиться в реестре аудиторских фирм и аудиторских компаний Аудиторской палаты Украины. Соответственно она имеет право и далее проводить аудит небанковских учреждений.