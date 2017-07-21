Siemens приостановит поставки генерирующего оборудования компаниям в РФ

Siemens, который обвиняет "Технопромэкспорт" в незаконном перемещении предназначенных для электростанции в Тамани газотурбинных установок в Крым, приостановит поставки генерирующего оборудования по действующим контрактам с российскими компаниями под контролем государства, говорится в заявлении германского концерна.

Крупнейшая российская генкомпания - "Интер РАО" - находится под косвенным контролем РФ. В компании "Интерфаксу" заявили, что в поставках оборудования Siemens "Интер РАО" сейчас не нуждается. Также государство косвенно контролирует еще одного крупного игрока рынка - "Газпром энергохолдинг". Под прямым контролем РФ находится "РусГидро", владеющее гидроэлектростанциями и объектами тепловой генерации на Дальнем Востоке. Siemens, в частности, поставлял для компании оборудование, планировал установить свои газотурбинные установки для Якутской ГРЭС-2, но проиграл конкурс американской GE.

Читайте также: Siemens заявил о незаконном перемещении всех "таманских" турбин в Крым

В период заморозки поставок оборудования госкомпаниям Siemens введет постоянный режим дополнительного контроля, более жесткого, чем требования законодательства. Теперь поставки оборудования будут осуществляться только после подтверждения со стороны Siemens, что оборудование может быть размещено на конкретной площадке. Персонал концерна будет контролировать процесс поставки и установки оборудования. Все соглашения в области поставок газотурбинного оборудования будут централизованы в ООО "Сименс технологии газовых турбин", в котором компания владеет контролем (миноритарный партнер - "Силовые машины" Алексея Мордашова), и ООО "Сименс".

Siemens также подтвердил намерение продать долю в российском СП "Интеравтоматика" (45,72% у германского концерна, остальное - у структур "Ростеха" и АО "ВТИ"). Два сотрудника Siemens, представляющие компанию в наблюдательном совете "Интеравтоматики", на время расследования отстранены от исполнения обязанностей.

Кроме того, Siemens инициировал процедуру разрыва лицензионных соглашений с российскими компаниями в области поставки оборудования для электростанций.

Наконец, Siemens изучает все потенциальные контракты своих компаний с юрлицами по всему миру на предмет возможных поставок в Россию, сказано в заявлении.