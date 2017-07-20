British Airways закрыла представительства в России

Авиакомпании British Airways и Iberia, входящие в холдинг International Airlines Group, закрыли представительства в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили "Интерфаксу" источники в туристической отрасли.

Информацию подтвердил представитель British Airways. "Так было решено - переместить офисы в другие города вне России и осуществлять бронирование по телефону", - сказал представитель British Airways "Интерфаксу".

"Это правда. Представительства закрыты", - сказал представитель Iberia.

В Москве British Airways базируется в аэропорту "Домодедово". Компания входит в международный альянс Oneworld, выполняет рейсы в Лондон, Париж, Мадрид, Нью-Йорк, Токио и другие города.

Холдинг IAG помимо British Airways и Iberia владеет бюджетными авиакомпаниями Vueling и Aer Lingus. Авиапарк группы компаний на конец 2016 года насчитывал 548 самолетов, обслуживающих 274 направления по всему миру.