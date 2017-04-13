Экономика

15:18 13.04.2017

Авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты из Тбилиси в "Борисполь"

Авиакомпания Georgian Airways 13 апреля 2017 года возобновила полеты из Тбилиси в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев).

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", первый рейс ТGZ757 из Тбилиси привез 61 человека. Рейс прибыл в 11:50, обратно вылетел в 12:50 с 43 пассажирами на борту.

Указанные рейсы ежедневны, будут выполняться до 28 ноября 2017 года.

До 20 апреля прилет в Киев в 11:50, вылет в Тбилиси в 12:50. С 21 апреля по 28 октября прилет в Киев в 16:20, вылет в Тбилиси - в 17:20.

Авиакомпания Airzena была создана в сентябре 1993 года. Изначально выполняла чартерные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Италию, Китай, Египет, Индию, Сирию, а также регулярные рейсы в Австрию (Вену). В 1999 году Airzena стала национальным перевозчиком Грузии, в августе 2004 года Airzena была переименована в Georgian Airways, но название Airzena до сих пор употребляется в качестве короткого фирменного знака.

Флот компании насчитывает один Boeing 737-500, один Boeing 737-700 NG, один CRJ 100 и три CRJ 200.

Ранее компания уже выполняла рейсы в главный киевский аэропорт.

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