Независимые директора DUPD рекомендуют акционерам не реагировать на предложение Dragon Capital

Независимые директора фонда инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о.Мэн) Марк Ивашко (Mark Iwashko) и Алоиз Вильгельмус Йоганс ван дер Хейден (Aloysius Wilhelmus Johannes van der Heijden) рекомендуют акционерам фонда не реагировать на предложение Dragon Capital Investments Limited (DCI).

Соответствующее заявление обнародовано на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Независимые директора признают, что DCI удалось собрать необходимое количество голосов за поглощение DUPD для того, чтобы оферта стала безусловной.

Учитывая, что предложение DCI продолжает действовать до 1 августа, независимые директора намерены до указанной даты сделать дальнейшее заявление.

Как сообщалось, DCI, кипрская дочерняя структура инвестиционной группы Dragon Capital Group, 29 мая 2017 года докупила 11 млн 687,2 тыс. акций, или 10,69% в фонде DUPD, увеличив свой пакет до 35 млн 794,789 тыс. акций, или 32,73%.

DCI 8 июня 2017 года заявила о намерении приобрести все акции DUPD у других акционеров фонда по цене GBP0,13 за 1 шт. 27 июня компания повысила предлагаемую цену выкупа на 15,4% – до GBP0,15 за 1 шт, оценив существующий акционерный капитал фонда примерно в GBP16,4 млн.

Новая предлагаемая Dragon Capital цена за акцию DUPD была на 6,16% выше зарегистрированной на 26 июня цены одной акции фонда на LSE, составлявшей GBP0,1413.

Независимые директора DUPD Марк Ивашко и Алоиз Вильгельмус Йоганс ван дер Хейден в заявлении на LSE 12 июля рекомендовали акционерам воздержаться от продажи акций по предложенной DCI в рамках выкупа цене GBP0,15 за штуку, считая ее заниженной.

По мнению независимых директоров DUPD, у компании существует значительный потенциал роста стоимости чистых активов на акцию в будущем, в то время как предложенная DCI цена выкупа имеет существенный дисконт к стоимости чистых активов на акцию и в ней отсутствует достаточная премия за контроль.

DCI 18 июля заявила, что к указанной дате ее предложение поддержали владельцы 29 млн 067,044 тыс. акций (26,58% ценных бумаг) фонда.

Предложение являлось добровольным, пока DCI не заручится поддержкой 50% голосов.

Учитывая, что DCI ранее сконцентрировала в собственности 32,73% DUPD, таким образом, ей удалось собрать 59,31% голосов за поддержку предложения, и предложение стало безусловным.

В то же время предложение остается открытым до 13:00 лондонского времени 1 августа.

Акционеры, которые не поддержат предложение до указанной даты, будут лишены права на денежное вознаграждение.

Согласно данным на веб-сайте DUPD, количество выпущенных фондом акций составляет 109 млн 361,515 тыс. шт.

По данным LSE курс акций DUPD в среду, 20 июля, к 13:15 кв не изменился и находился на уровне GBP0,1525 за одну.

Фонд DUPD основан в конце февраля 2007 года. В его портфеле – столичный ЖК Obolon Residences (площадь представленных к продаже помещений без учета паркингов – 45,593 тыс. кв. м), коттеджные городки в пригороде Киева Riviera Villas (суммарная площадь земельных участков – 14,3 га, доля DUPD – 59,6%) и Green Hills (16,2 га, 100%), доля в девелоперской компании Arricano, 38 квартир в коттеджном комплексе "Садок Вишневый", а также ряд земельных участков в разных регионах Украины.

DUPD в 2016 году сократил чистый убыток в 7,2 раза по сравнению с 2015 годом – до $4,687 млн, в 2015 году – в 2,1 раза по сравнению с 2014 годом, до $33,968.