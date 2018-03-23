DUPD решил выплатить акционерам $7,6 млн дивидендов

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о. Мэн) распределит среди акционеров 7,65 млн, или $0,07 на акцию, дивидендов по итогам 2017 года и в рамках принятой в начале 2014 года инвестиционной стратегии об отказе от новых проектов и постепенном возврате участникам акционерной стоимости.

Согласно сообщении DUPD на Лондонской фондовой бирже, такие выплаты стали возможны благодаря его деятельности, в частности, продаже оставшейся доли в проекте ЖК Obolon Residences (Киев).

Фонд уточняет, что дата закрытия реестра для распределения дивидендов – 3 апреля 2018 года. Как ожидается, средства будут выплачены 17 апреля 2018 года.

Акции DUPD под влиянием этого сообщения в четверг подорожали на 0,55% - до GBP0,165 ($0,233 за акцию по текущему курсу), тогда как чистая стоимость активов (Net Asset Value, NAV) на акцию к концу 2016 года составляла $0,436.

Как сообщалось, DUPD в 2016 году сократил чистый убыток в 7,2 раза по сравнению с 2015 года – до $4,687 млн, NAV уменьшилась на 18,3% - до $47,7 млн.

Фонд DUPD основан в конце февраля 2007 года. В его портфеле - жилой комплекс Obolon Residences, коттеджные городки Riviera Villas и Green Hills, доля в девелоперской компании Arricano, квартиры в введенном в эксплуатацию коттеджном комплексе "Садок Вишневый", а также ряд земельных участков в разных регионах Украины.

В средине февраля 2015 года DUPD сообщил о завершении сделки по продаже Cheriton Overseas Limited (Великобритания) права на строительство второй ЖК Obolon Residences: сумма сделки в $5 млн должна была быть выплачена четырьмя равными частями, начиная с 31 марта 2015 года, в краткосрочной перспективе ее планировалось использовать для пополнения оборотного капитала фонда.

Вторая очередь ЖК Obolon Residences включает жилой дом на 118 квартир, а также 1,925 тыс. кв. м коммерческих площадей.

В целом проект ЖК Obolon Residences предусматривает строительство трех прилегающих одна к другой очередей каскадной высотностью 24-26 этажей на 378 квартир. Общая строительная площадь ЖК превысит 68 тыс. кв. м (продаваемая – 49,592 тыс. кв. м).

В составе ЖК, помимо жилой части, предусмотрен двухуровневый паркинг на 318 машиномест, а также торговые, офисные помещения и рестораны.