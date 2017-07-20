Газовые компании Болгарии, Греции, Венгрии, Румынии подписали меморандум о реализации "Вертикального газового коридора"

Компании Bulgartransgaz EAD и ICGB AD (обе - Болгария), DESFA S.A. (Греция), FGSZ LTD (Венгрия) и SNTGN TRANSGAZ S.A. (Румыния) подписали меморандум о взаимопонимании в рамках проекта "Вертикальный газовый коридор" (Vertical Gas Corridor).

Как сообщается на сайте Bulgartransgaz, соответствующий документ подписан на встрече сторон в Бухаресте.

"Цель принятого сегодня документа - сотрудничество между газовыми компаниями по реализации коридора для двусторонней транспортировки природного газа, соединяющего сети Болгарии, Греции, Румынии и Венгрии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ключевой частью проекта "Вертикальный газовый коридор" является строительство интерконнектора протяженностью 180 км между Грецией и Болгарией (Gas Interconnector Greece-Bulgaria, IGB).

Ранее рассматривались варианты строительства ответвлений от "Вертикального газового коридора" как к Tрансадриатическому газопроводу (TAP), так и к "Турецкому потоку".