"ArcelorMittal Кривой Рог" в I полугодии сократил выпуск проката на 9%

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам января-июня 2017 года сократил выпуск проката, по экспертным оценкам, на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2,6 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ), выплавка стали на предприятии за этот период сократилась на 11,6% - до 2,9 млн тонн, чугуна - на 10,8%, до 2,75 млн тонн.

Выпуск агломерата за 6 месяцев снизился на 5,3% - до 5,1 млн тонн, товарной железной руды - на 15%, до 422 тыс. тонн, но возрос железорудного концентрата - на 2%, до 4,8 млн тонн, кокса - на 14,4%, до 1,16 млн тонн.

В июне произведено около 450 тыс. тонн проката, 500 тыс. тонн стали, 470 тыс. тонн чугуна, 800 тыс. тонн агломерата, 200 тыс. тонн кокса, 70 тыс. тонн товарной железной руды и 700 тыс. тонн железорудного концентрата.

Меткомбинат в 2016 году, в частности, произвел 5 млн 624,9 тыс. тонн проката (в 2015 году - 5,28 млн тонн), выплавил 453,1 тыс. тонн товарного чугуна.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".