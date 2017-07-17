Мининфраструктуры пересмотрело финплан "Укрпочты" на 2017г

Министерство инфраструктуры Украины утвердило проект изменений в финансовый план ПАО "Укрпочта" на 2017 год, увеличив показатели доходов и расходов на 820 млн грн, сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте министерства, общий доход ПАО "Укрпочта" в 2017 году планируется на уровне 6,3614 млрд грн, что на 820 млн грн больше, чем предполагалось в первоначальном финплане.

Увеличение доходов связано, в частности, с увеличением объемов международных отправлений и повышением тарифов на письменную корреспонденцию, в среднем на 67%, введенных в действие с конца марта 2017 года. На увеличение доходов также повлиял перезапуск сервиса по пересылке экспресс-отправлений.

Согласно изменениям в финплан, расходы "Укрпочты" также увеличиваются на 820 млн грн. Увеличение затрат связано с повышением размера минимальной зарплаты, увеличением расходов на материальное поощрение сотрудников, а также увеличение амортизационных расходов.

Капитальные инвестиции, по сравнению с предыдущим финпланом, увеличены на 125 млн грн - до 625 млн грн. Их планируется израсходовать преимущественно на приобретение основных средств для осуществления хоздеятельности.

Таким образом, планируемый показатель чистой прибыли "Укрпочты" в 2017 году не изменился и составил 0,3 млн грн.

ПАО "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.