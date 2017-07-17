Шебелинский ГПЗ за 6 мес.-2017 незначительно сократил переработку

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в январе-июне 2017 года сократил переработку нефтяного сырья на 0,1% (на 0,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 246,6 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в июне 2017 года ГПЗ увеличил переработку на 9% (на 4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 48,3 тыс. тонн.

Таким образом, доля ШГПЗ в общей структуре переработки сырья ПАО "Укргазвыдобування" за первое полугодие составила 97,3% (246,6 тыс. тонн из 253,5 тыс. тонн).

В январе-июне текущего года завод сократил производство бензина на 27,3% (на 23,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 63,8 тыс. тонн, дизтоплива – на 25,7% (на 16,5 тыс. тонн), до 47,7 тыс. тонн, мазута – на 39% (на 10,5 тыс. тонн), до 16,4 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ в январе-июне-2017 составила 49,3% против 49,4% за аналогичный период 2016 года.

Как сообщалось, в 2016 году "Укргазвыдобування" увеличило объемы переработки нефтяного сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ в 2016 году увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 497,2 тыс. тонн. ГПЗ в 2016 году снизил производство бензина на 11,6% по сравнению с 2015 годом – до 156,3 тыс. тонн, мазута – на 7,4%, до 51,1 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива на 7,5% – до 116,8 тыс. тонн.

Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозировал увеличение переработки компанией в 2017 году на 3-7% – до 530-550 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. Шебелинский ГПЗ в 2016 году перешел на выпуск бензинов и дизтоплива качества Евро-4.

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