Экономика

19:14 14.07.2017

Яндекс получит незначительную долю в глобальном Uber

"Яндекс" по условиям соглашения с Uber получит пакет акций глобальной компании, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

"По условиям соглашения, "Яндекс" получает незначительный пакет акций Uber. У нас есть право продать эти акции обратно Uber по согласованной цене и в определенный срок. По завершению сделки, как мы сообщили ранее, с учетом инвестиций обеих сторон и возможных корректировок 59,3% объединенной компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам", - сообщил "Интерфаксу" директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

Накануне "Яндекс" и Uber объявили о создании компании, в которой будет объединен бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и ряде соседних стран. Бизнес оценивается в $3,725 млрд. По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

"Яндекс" и Uber ожидают, что сделка будет закрыта в IV квартале. Она уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".

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