Сервис "Яндекс.Такси" купил службу доставки еды Foodfox

Яндекс.Такси" покупает сервис доставки еды из ресторанов Foodfox, сообщили "Интерфаксу" в компании.

После закрытия сделки по объединению "Яндекс.Такси" и Uber команда Foodfox вместе с командой UberEATS войдёт в направление доставки еды в новой холдинговой компании.

Стоимость сделки стороны не раскрывают. Источник, знакомый с ее деталями, сообщил, что "Яндекс.Такси" выплатил около 500 млн рублей (240 млн грн).

Как отмечают в "Яндексе", основатели Foodfox Максим Фирсов и Сергей Полиссар возглавят это направление и будут отвечать за развитие сервиса в России и за рубежом. О каких регионах идёт речь, в компании не сообщают.

"Скорость - главное в доставке еды. Foodfox с самого начала уделял внимание эффективной логистике и качеству ресторанов, которые подключаются к сервису. Благодаря этому всего за полтора года команда добилась впечатляющих результатов, и сервис стал заметным игроком в своей сфере. Логистическая платформа и технологии "Яндекс.Такси", а также наш опыт в маркетинге и привлечении пользователей поможет развитию Foodfox", - заявил генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян через пресс-службу.

Сервис Foodfox был основан в марте 2016 года. Тогда он привлек $6 млн инвестиций от основателей Lamoda и фонда Target Global, а также от ряда частных инвесторов.