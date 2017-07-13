Аэропорт Франкфурта в I полугодии обслужил рекордное число пассажиров

Аэропорт Франкфурта-на-Майне (ФРГ) в первом полугодии обслужил рекордное число пассажиров, сообщается в пресс-релизе компании-оператора Fraport.

В январе-июне услугами аэропорта воспользовались 29 млн 956,521 тыс. человек, что на 4,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В том числе количество пассажиров в июне увеличилось на 5,3% и составило 5 млн 798,139 тыс. человек, что является максимальным в истории аэропорта показателем за месяц. При этом пассажиропоток в июне зафиксировал рост по итогам восьмого месяца подряд, отмечается в сообщении.

Загруженность рейсов поднялась до 77,6% по сравнению с 74% в первом полугодии 2016 года.

Объем грузовых перевозок через воздушную гавань Франкфурта в первом полугодии повысился на 5,2% - до 1,056 млн тонн, в то время как перевозка почты сократилась на 5,1%, составив 39,852 тыс. тонн.

Количество взлетов и посадок самолетов в январе-июне увеличилось на 0,2%, достигнув 227,558 тыс.

Между тем точность выполнения расписания опустилась до 77,7% с 80,4%.

Fraport также опубликовала данные о трафике в других аэропортах, которыми она управляет.

В частности, аэропорт имени Йоже Пучника (Любляна, Словения) в первом полугодии обслужил 722,943 тыс. пассажиров (рост на 20,8% относительно того же периода годом ранее), международный аэропорт Хорхе Чавеса (Лима, Перу) - почти 9,7 млн пассажиров (увеличение на 8,4%).

Совокупный пассажиропоток аэропортов в Варне и Бургасе (Болгария) поднялся на 9,4% и почти достиг 1,3 млн человек.

В Греции, где Fraport управляет 14 воздушными гаванями, был отмечен рост перевозок на 11,9% - до 9,6 млн человек.

Аэропорт Антальи (Турция) обслужил около 9,5 млн пассажиров, что на 29,4% превысило показатель за январь-июнь прошлого года.

Пассажиропоток петербургского "Пулково" увеличился на 25,4% - до 7,1 млн человек, в том числе в июне - на 23,8%, до 1,7 млн человек.

Международный аэропорт Сианя (Сяньян) в Китае обслужил за шесть месяцев 20,1 млн пассажиров, что на 14,4% превысило их количество за тот же период 2016 года.