События

21:54 30.08.2017

Около 70 тыс. жителей Франкфурта будут эвакуированы из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны

Власти немецкого города Франкфурт проведут в ближайшие выходные эвакуацию 70 тыс. местных жителей в связи с обнаружением неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, пишет в среду немецкая газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

"В связи с большим размером бомбы будут приняты меры по эвакуации местного населения", - отметили в полиции Франкфурта.

Речь идет о британской авиабомбе большой мощности весом почти в полторы тонны. В конце недели саперы обезвредят ее.

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