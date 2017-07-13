Экономика

16:21 13.07.2017

Ощадбанк предупреждает клиентов об активизации мошенников после кибератаки

Государственный Ощадбанк (Киев) предупреждает клиентов о мошенниках, которые после недавней кибератаки начали активно звонить клиентам банка.

"Преступники решили воспользоваться недавней кибератакой и активизировали звонки якобы от сотрудников банка. Говорят, якобы базы утеряны, нужно предоставить персональные данные для их восстановления", - сообщил банк на веб-сайте.

Банк подчеркивает, что его сотрудники никогда не звонят клиентам для получения персональных данных.

Читайте также: Жертвами мощной кибератаки во вторник стали Кабмин, десятки банков и компаний.

Согласно сообщению, после кибератаки безопасность и конфиденциальность всех банковских данных, в том числе клиентских, сохранена.

Как сообщалось, среди жертв кибератаки 27 июня оказалось, как минимум, три банка из первой "десятки" по размеру активов: государственные Ощадбанк (2-е место по размеру активов на 1 апреля 2017 года) и Укргазбанк (4-е место), а также Укрсоцбанк (10-е место). Пострадали также ОТП Банк (12-е место) и банк "Пивденный" (14-е место).

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Интерфакс-Украина
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