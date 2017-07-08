В "ДНР" принудительно отправили в отпуск всех работников Енакиевского метзавода

Социально-экономическая ситуация на временно оккупированной территории Донбасса продолжает ухудшаться, в частности, останавливаются производственные процессы на предприятиях угольной и металлургической промышленности, растет уровень безработицы, констатирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Несмотря на обещания "руководства ДНР" о полном возобновлении до конца июня функционирования "Енакиевского металлургического завода", с июля все работники предприятия (около 5 тыс. человек) принудительно отправлены в двухмесячный отпуск", - приводит ГУР один из примеров на своей странице в Фейсбуке в субботу.

В то же время российское оккупационное командование активизировало агитационные мероприятия среди гражданского населения для пополнения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов (АК) ВС РФ. Противник использует методы запугивания жителей временно оккупированных территорий "террористическими действиями ВС и других военных формирований Украины".