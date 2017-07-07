ФГВФЛ выставил на торги кредит, обеспеченный 12-ю действующими АЗС

Аукцион по продаже прав требования по кредитам АО "Банк "Финансы и кредит", обеспеченный 12-ю действующими АЗС на западе Украины, состоится 20 июля в системе ProZorro, сообщается в информации на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Актив выставляется на продажу впервые. Начальная цена реализации - 23,640 млн грн.

Одним лотом на торги выставляются права требования по двум кредитам. Компании-заемщики зарегистрированы в Волынской области, не находятся в состоянии прекращения и ведут хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли топливом. Одна из компаний-заемщиков работает на рынке нефтепродуктов с начала 1990-х годов и входит в число крупнейших фирм в западном регионе. Сегодня современные автозаправочные комплексы заемщика расположены в 11 областях Украины.

На начало июня 2017 задолженность по договорам составила 23,640 млн грн. При этом в залоге банка - 12 действующих АЗС и оборудования, обеспечивающего их работу (колонки топливораздаточные, подземные резервуары, контрольно-кассовые аппараты для заправочных станций, в целом - 55 единиц), в Ивано-Франковской, Волынской и Хмельницкой областях. Кроме того, в обеспечение по договорам передано товары в обороте (442 тонны бензина и дизельного топлива) и земельный участок несельскохозяйственного назначения, общей площадью 0,344 га, расположенного на территории Оконского сельского совета Волынской области.

Первые торги по продаже лота состоятся 20 июля в системе ProZorro.Продажи. Организатор торгов - ТВ "Центральная универсальная товарная биржа". Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 июля.

Как сообщалось, по условиям "пилотного проекта", который сейчас реализуется в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, на первые торги актив выставляется по балансовой стоимости. На каждые следующие торги активы будут выставляться автоматически, а начальная цена реализации каждый раз будет снижаться на 10%. В случае, если покупатель не появится и на восьмых торгах, когда цена лота составит 30% от балансовой стоимости, актив снимается с индивидуальных продаж и в дальнейшем будет продаваться в составе пула.