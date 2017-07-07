Аэропорт "Борисполь" заявит об угрозах, которые несет подписание договора с Ryanair

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в рамках пресс-брифинга его генерального директора Павла Рябикина 10 июля заявит об угрозах, которые несет подписание договора о совместной работе с крупнейшим европейским лоу-костом Ryanair.

"Руководитель госпредприятия определит границу между политикой и экономикой в данных вопросах, учитывая итоги правительственного совещания с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом от 3 июля 2017 года. Привлечение внимания к указанным темам обусловлено ультимативным заявлением Ryanair от 6 июля по договору, подписанному аэропортом "Борисполь", и соответствующей позицией Министерства инфраструктуры", - говорится в анонсе мероприятия, переданном агентству "Интерфакс-Украина". В то же время суть "ультиматума" не раскрывается.

Согласно анонсу, руководитель госпредприятия публично представит общественности и СМИ дискриминационные условия, в которых оказалось более 50 международных авиакомпаний, сотрудничающих с аэропортом.

"Павел Рябикин ознакомит с требованиями авиакомпании Ryanair; нормами законодательства, которые нарушают эти требования; сделает детальный экскурс в историю переговоров и расскажет о финансовых угрозах для аэропорта и международных авиакомпаний. В частности, будет предоставлено экономическое обоснование убытков в размере 2 млрд грн в год, которые Ryanair может нанести госпредприятию в случае получения преференций на лондонском направлении (так называемая условие "100 километров")", - говорится в анонсе.

В нем напоминается, что премьер-министр подтвердил необходимость развития хабовой модели аэропорта, поскольку она доказала свою экономическую эффективность. Соответственно, Кабмин поддержал инициативу руководства аэропорта "Борисполь" о планах дальнейшего инфраструктурного развития ГП. В частности, это касается расширения галереи действующего терминала "D", расширения перрона возле терминала "D" и транзитной зоны, модернизации багажной системы, реконструкции второй взлетно-посадочной полосы в течение пяти лет, запуск центральной заправочной станции.

"Соответственно, экономическая политика, которая навязывается сотрудничеством с Ryanair, ставит под угрозу реализацию утвержденной государственной стратегии развития аэропорта "Борисполь", - отмечается в анонсе.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" в одностороннем порядке 5 июля подписал договор с крупнейшей европейской лоу-кост авиакомпанией Ryanair и направил его в главный офис авиакомпании.

"Все ли желания Ryanair отображены в контракте? Большинство, но не все. В частности, на направлении Киев - Лондон скидка в 80% не предоставляется, поскольку это направление для аэропорта "Борисполь" новым не является", - сообщил глава аэропорта.

Ранее сообщалось, что Ryanair заявил о намерении в текущем году запустить рейсы по четырем направлениям из Киева и семи из Львова.

По словам коммерческого директора компании Дэвида О'Брайена, из Киева будут запущены рейсы в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм. В целом планируется 15 рейсов неделю на указанных направлениях. Из Львова Ryanair полетит в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Как отмечал Д.О'Брайен, рейсы из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и, Мемминген будут осуществляться два раза в неделю, в Краков и Вроцлав – три раза неделю. Рейсы из Киева в Эйндховен и Манчестер будут выполняться три раза в неделю, Стокгольм - четыре, Лондон - пять раз в неделю. В целом компания намерена перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно.

Украина станет 34-й страной в сети компании.