Экономика

16:11 06.07.2017

Трейдер MET получил лицензию на поставку газа в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала ООО "МЕТ Украина" (Киев) лицензию на поставку природного газа.

Соответствующее решение госрегулятор принял на заседании в четверг.

Швейцарской MET Holding AG, осуществляющей трейдинговые операции на рынках нефти, газа и электроэнергии в Центральной и Восточной Европе, принадлежит 100% "МЕТ Украина".

Венгерской MOL принадлежит 40% MET Holding, еще 60% распределены между четырьмя физлицами (Benjámin Lakatos, György Nagy, István Garancsi и Илья Трубников).

MET Gas and Energy Marketing (Швейцария) в 2016 году был одним из контрагентов НАК "Нафтогаз Украины" (контракт до февраля 2021 года).

Как сообщалось, в середине июня 2017 года лицензию на поставку газа в Украине получила ООО "Трафигура Юкрейн" – "дочка" крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura.

По состоянию на 30 июня 2017 года НКРЭКУ выдала 244 лицензии на поставку газа в Украине.

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