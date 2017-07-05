Экономика

17:48 05.07.2017

Украина инициирует начало переговоров по ЗСТ с Великобританией после Brexit - Гройсман

Украина инициирует начало переговоров по вопросу о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Великобританией после Brexit, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Учитывая, что Великобритания приняла решение о выходе из Европейского Союза, так называемый Brexit, нам нужно сегодня говорить о новой основе нашего экономического сотрудничества. Я поднял вопрос о начале консультаций об установлении ЗСТ с Великобританией", - сообщил премьер журналистам после встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй в Лондоне в среду.

В.Гройсман отметил, что в настоящее время товарооборот между обеими странами составляет около $2 млрд, в перспективе может достигнуть $3,5 млрд.

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