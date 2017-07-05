KFC расширила сеть в Украине до 11 ресторанов

ООО "Глобальная ресторанная группа – Украина" (GRG), франчайзинговый партнер собственника сети заведений быстрого питания KFC – корпорации YUM! Brands Inc., открыла новый ресторан сети в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Магеллан" в Киеве.

Как сообщила пресс-служба компании, новый ресторан KFC быстрого питания стал 11 заведением в Украине и восьмым в Киеве.

Ресторан KFC "Магеллан" рассчитан на 125 посадочных мест и обслуживание более 1 тыс. гостей в день.

По словам генерального директора GRG Алексея Шарова, новый ресторан KFC открыт в новом дизайне "spirit of authenticity 2.0".

По его данным, компания планирует дальнейшее расширение сети в Украине. В частности, в 2017 году запланировано открытие еще двух ресторанов сети.

Как сообщалось, ранее ООО "Глобальная ресторанная группа – Украина" заявило о планах открыть в 2017 году три новых ресторанов KFC, инвестировав около USD3,5 млн.

ООО "Глобальная ресторанная группа-Украина" создано в августе 2012 года.

Согласно данным Единого госреестра, владельцами компании выступают "Бериллиом Инвестменстс Лимитед" (Кипр, 0,9999%,) и "Колчимен Холдингс Лтд." (Кипр, 0,0029%). К настоящему времени GRG управляет пятью ресторанами KFC, в том числе одним из самых крупных KFC в мире, который находится на Южном железнодорожном вокзале Киева.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий – ей принадлежат около 43 тыс. ресторанов почти в 140 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell – являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.