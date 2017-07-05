Вывод стоимости почтовых отправлений массой свыше 50 гр на рыночный уровень не отразится на потребителе

Предложение о выносе почтовых отправлений массой свыше 50 гр за пределы нормы об универсальной почтовой услуге, что фактически снимет госрегулирование и позволит устанавливать на них рыночные цены, не отразится на населении как конечном потребителе услуг.

Как сообщили в пресс-службе ПАО "Укрпочта" в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" указанное предложение содержится в проекте постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Правила предоставления услуг почтовой связи".

Так, если действующим законодательством предусмотрено, что к универсальным услугам почтовой связи, в которых действует госрегулирование цен, относятся услуги по пересылке почтовых карточек, писем, бандеролей, секограмм.

Новым же документом предлагается определить, что к универсальным услугам почтовой связи относятся только услуги по пересылке почтовых карточек, писем (массой до 50 гр), отправлений для слепых, посылок без объявленной ценности массой до 10 килограммов.

В "Укрпочте" отметили, что универсальные услуги направлены, в первую очередь, на социальную категорию граждан и дают возможность людям через "Укрпочту" отправлять письма весом до 50 гр по единому тарифу по всей Украине из сел и небольших городков.

"Отправлениями весом более 50 грамм пользуются, в первую очередь, как коммерческим продуктом. Например, эту корреспонденцию отправляют частные компании, распространяющие товары по каталогам, компании, которые посылают документацию. Рынок этих услуг является конкурентным - такие услуги предоставляют также и частные игроки, которые самостоятельно устанавливают цены на свои услуги", - сообщили в пресс-службе госоператора.

Там также подчеркнули, что Украина приближается к мировому опыту почтового регулирования и либерализации рынка, и эти изменения предлагаются именно в русле либерализации рынка и ценового регулирования.

"Всемирным почтовым союзом, членом которого является Украина, определено, что все клиенты должны получать на всей территории страны равный доступ к универсальным почтовым услугам по приемлемым ценам. В Украине отсутствует какое-либо субсидирование "Укрпочты", поэтому изменения в постановление КМУ обеспечивают возможность генерировать доходы в сегменте коммерческих услуг, чтобы обеспечить предоставление универсальных", - констатируют в "Укрпочте".

К вопросу о влиянии на конечного потребителя в пресс-службе оператора уточнили, что отправления писем массой свыше 50 гр на 80% являются коммерческими, например доставка каталогов компаний дистанционной торговли, документов коллекторских фирм и прочее.

"Существенного влияния на конечных потребителей (в том числе социально незащищенные слои населения) решение о пересмотре постановления Кабмина не будет", - считают в компании.

По данным "Укрпочты", на одного гражданина Украины приходится в среднем отправка только одного письма в год. Это составляет лишь 0,016% минимальной зарплаты за год и 0,007% от средней зарплаты за год.

"Хотим в очередной раз напомнить, что в соответствии с законом Украины "О почтовой связи" отправку более 50 гр могут осуществлять любые лицензированные операторы связи. Такие услуги, кроме "Укрпочты", предоставляют другие игроки на этом рынке, рынок является конкурентным и это не рыночно, что только один игрок подпадает под ценовое регулирование. Важно, чтобы каждый участник рынка имел возможность самостоятельно устанавливать цены на конкурентной основе и бороться за потребителя. Важно, чтобы "Укрпочта" продолжать оказывать социальные универсальные услуги для отправлений до 50 гр по доступным тарифам", - резюмировали в "Укрпочте".