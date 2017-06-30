НКЦБФР ожидает возобновления работы РЦ после кибератаки

Восстановление работы "Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках" (РЦ, Киев), 27 июня ставшего жертвой кибератаки, по обслуживанию договоров на финансовых рынках ожидается до конца дня пятницы, сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

"В этом случае расчеты по биржевым сделкам с ценными бумагами, заключенным 27.06.2017 года, будут завершены сегодня", – говорится в релизе регулятора на его сайте.

НКЦБФР добавляет, что по состоянию на пятницу другой основной элемент инфраструктуры – Национальный депозитарий Украины (НДУ, Киев) – возобновил свою работу. По данным регулятора, 157 депозитарных учреждений подключились к депозитарию для проведения операций по распоряжению клиентов, в том числе, возобновлена работа сервиса "Кабинет клиента" для отправки отчетности эмитента в НКЦБФР.

Помимо того фондовая биржа ПФТС утром в пятницу, а Украинская биржа с 14:00 возобновила торги на рынке котировок и рынке РЕПО с возможностью заключать биржевые контракты на условиях отложенного выполнения.

"Перспектива ожидает возобновления работы РЦ для полноценного открытия торгов ценными бумагами", – добавляет Комиссия.

Регулятор указывает, что разъяснения относительно предоставления административных данных в НКЦБФР будут предоставлены после того, как Комиссия получит информацию о возобновлении работы всех систем ключевых элементов инфраструктуры.

Как сообщалось, подобный масштабный сбой в работе фондового рынка Украины из-за кибератаки стал первым в его истории.