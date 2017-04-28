Экономика

18:52 28.04.2017

ГП "Антонов" продолжает работы по сопровождению парка шести самолетов Ан-158 кубинской Cubana de Aviacion

ГП Антонов (Киев) продолжает работы по сопровождению парка шести самолетов Ан-158 авиакомпании Cubana de Aviacion, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"В настоящее время выпущены директивы летной годности, позволяющие продлить эксплуатацию этих самолетов до выполнения 3600 полетов, что позволит продолжить их эксплуатацию на период около полугода. В рамках взятых на себя обязательств "Антонов" выполнит необходимые доработки в соответствии с директивой для обеспечения дальнейшей эксплуатации Ан-158", - отмечается в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, для возобновления полетов самолетов, простаивающих из-за отсутствия комплектующих, "Антонов" сформирует сток запчастей, а также обеспечит их поставку совместно с иностранными партнерами.

"Антонов" и Cubana de Aviacion заключат договора на послегарантийное обслуживание парка самолетов этой авиакомпании на принципах full fleet support по всем позициям. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи между компаниями, которая состоялась 24-25 апреля 2017 года", - отмечается в сообщении.

Ан-158 предназначен для перевозки 99 пассажиров на расстояние 2500 км, серийное производство самолета организовано в Киеве.

В рамках заключенного в 2011 году с российской лизинговой компанией Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) контракта, ГП "Антонов" обеспечил по заказу Cubana de Aviacion строительство и поставку в 2013-2014 годах шести Ан-158.

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