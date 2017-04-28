Экономика

14:33 28.04.2017

НБУ зарегистрировал банковскую группу "ТАСкомбанк"

Национальный банк Украины распоряжением №72 от 22 марта 2017 года зарегистрировал банковскую группу "ТАСкомбанк", сообщается на сайте НБУ.

Контролером группы является Сергей Тигипко.

В состав группы вошли ПАО "ТАСкомбанк", ПАО "Универсал Банк", ЧАО "Страховая компания "Индустриальная", ЧАО СК "ТАС", ЧАО СГ "ТАС", ЧАО СК "Эйгон Лайф Украина", ООО "ТАС-Финанс консалтинг", ООО "ТАС Эссэт Менеджмент", ООО "ТАС Линк", ООО "Финансовая компания "Центр Финансовых Решений", ООО "Финансовая компания "Европейское агентство по возвращению долгов", ООО "Перемога Финанс Актив", ООО "Велко Инвест", ООО "Улф-Финанс".

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты.

Основателем "ТАС" является С.Тигипко.

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