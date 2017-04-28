ПриватБанк ожидает от государства единого подхода к QR-кодам и широкого внедрения технологий банка

Крупнейший в Украине ПриватБанк ожидает от государства единого подхода к использованию технологии QR-кодов для более широкого ее распространения и создания новых продуктов, заявил заместитель председателя правления банка Александр Дрелинг на первом международном форуме инноваторов "Цифровая Украина - Switch on your business" в Одессе.

"У нас достаточно идей, которые можно реализовывать на QR. Очень важно, чтобы те министерства, от которых зависит сегодня внедрение этих вещей, поддерживали наши инновационные предложения и совместно начали реализацию…", – сказал он на брифинге для журналистов в ходе форума.

"Важна поддержка правительства, дабы мы могли унифицировать это, то есть проблема именно в унификации и стандартизации. Потому. что сегодня каждый город смотрит в свою сторону, пытается выбрать отличное от других решение", - подчеркнул А.Дрелинг.

По его словам, использование этой технологии возможно во множестве сфер – от оплаты проезда в общественном транспорте до создания электронных очередей в больницах.

Зампред также отметил, что ПриватБанк ожидает широкого внедрения разработанных им технологий и решений в органах государственной власти, как в рамках проекта iGov, так и отдельных сервисов.

"Очень интересная идея, которая сейчас обсуждается, - установка он-лайн коммуникаций между местными органами власти и жителями городов, дабы в он-лайне могли понимать, где проблема с коммунальными каким-то вещами, чтобы жители могли оценивать качество работы того или иного ЖЭКа, а власти принимать меры по решению вопросов", - сказал А.Дрелинг.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все разработчики проекта iGov, по-прежнему, работают в структуре банка, и финучреждение продолжает инвестировать в этот проект.

Как сообщалось, правительство по предложению Национального банка Украины и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.

Согласно информации НБУ, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (220,018 млрд грн) ПриватБанк являлся крупнейшим среди 93 действовавших в стране банков.