Госгеонедр приостановила спецразрешения "Черноморнафтогаза" на Штормовое и Одесское месторождения из-за долгов по ренте

Государственная служба геологии и недр приостановила действие специальных разрешений ПАО "Черноморнафтогаз" на Штормовое и Одесское месторождения из-за долга по рентной плате в размере более 160 млн грн, сообщается на сайте ведомства.

"Государственная фискальная служба внесла представление о приостановке действия спецразрешений из-за задолженности "Черноморнафтогаза" по рентной плате. Госгеонедр была обязана приостановить действие спецразрешений", - указано в сообщении.

В Госгеонедр добавили, что об отмене спецразрешений речь не идет, они остаются действительными.

Как сообщалось, в конце марта Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №5370, которым до 1 января 2019 года планируется установить мораторий на взыскание задолженности с ПАО "Черноморнафтогаз".

В марте 2014 года в результате оккупации Крыма Российской Федерацией "Черноморнафтогаз" потерял доступ к производственным мощностям и газовым месторождениям на полуострове и шельфе.

В настоящее время общество зарегистрировано в Киеве, принимает меры по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы для международных судов против Российской Федерации.

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