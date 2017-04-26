«Медиа Группа Украина» запускает пакет каналов для вещания по всему миру

«Медиа Группа Украина» запускает пакет из 4х украинских каналов с международными правами для всего мира. Об этом представители группы сообщили на пресс-конференции в среду в Киеве.

«В скором времени этот пакет будет представлен во всем мире в HD-качестве в режиме 24/7 и для провайдеров всех типов (аналоговых, цифровых, спутниковых операторов, OTT-провайдеров и др)», - заявил директор по развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Алексей Куракин.

«Наш выход на международные рынки – это, прежде всего, бизнес-решение: у украинского контента есть возможность зарабатывать за рубежом и необходимо ее использовать», - добавил он.

В международный пакет будут входить каналы Ukraine 1, Ukraine 2, NLO TV 1 и NLO TV 2.

Каналы Ukraine 1 и Ukraine 2 – суммарно 800 часов контента в год. Каналы отличает тематическая дифференциация и вместе они закрывают широкий спектр зрительских интересов.

«У канала «Украина» есть успешный опыт продаж контента за рубеж: почти все наши сериалы собственного производства проданы в разные страны мира – их смотрят как в Европе, так и в Азии. Поэтому мы приняли решение переходить к следующему этапу – сформировать пакет каналов с международными правами. Жанровое разнообразие позволяет рассчитывать на самый широкий круг зрителей, которым будут доступны как наши библиотечные продукты, так и премьеры. В будущем планируем дополнить контент новостийными программами и прямыми включениями», - прокомментировала Виктория Корогод, директор телеканала «Украина».

«За пять лет существования канала (НЛО TV - ИФ) мы накопили большую библиотеку, которая будет интересна молодой аудитории и эффективно дополнит двух наших лидеров. Тем более, что канал НЛО TV только наращивает темп собственного производства: в 2017 году мы намерены произвести порядка 90 часов кино-сериального контента, а в следующем – не менее 100. Всего же планируется снимать не менее 200 часов в год. Так что премьеры на наших международных каналах будут достаточно часто», - сообщил директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Как отметил Алексей Куракин, Медиа Группа Украина находится на этапе переговоров с рядом международных провайдеров и в ближайшее время сообщит дату старта трансляции на конкретных территориях.

ООО «Медиа Группа Украина» – медиа-холдинг, который объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», телеканал «НЛО TV», «Индиго TV», тематические каналы «Футбол 1» и «Футбол 2», «Региональную Медиа Группу» (каналы «Донбасс», «34 канал», «Сигма»), сейлз-хаус «Медиапартнерство», компанию «Диджитал Скринз» (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компании «Теле Про», Front Cinema и холдинг «Сегодня Мультимедиа». За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу ООО «Медиа Группа Украина»: press@mgukraine.com.