"ЛЭО" к концу дня вторника подключит населенные пункты у линии соприкосновения, оставшиеся - без электроснабжения

ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") до конца дня вторника планирует подключить к электроэнергии населенные пункты, расположенные у линии соприкосновения, оставшиеся остаются без электроснабжения после прекращения перетока на неконтролируемые территории (НКТ), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Владимир Грицай.

"Есть пару небольших населенных пунктов, которые находятся непосредственно у линии соприкосновения. До конца дня мы их включим. Это не критично", - сказал он.

В.Грицай добавил, что нерешенным остается вопрос с задолженностью в 5 млрд грн, сформированной НКТ перед "ЛЭО".

"Пока не знаем, что с этим долгом делать… Предприятие парализовано, счета арестованы", - резюмировал он.

Как сообщалось, "ЛЭО" в последние годы неоднократно обращалось к правительству страны с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на НКТ из-за отсутствия ее оплаты.

Соответствующее решение Кабмин принял только на прошлой неделе. Переток прекращен с нуля часов 25 апреля.

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