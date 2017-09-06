Экономика

12:59 06.09.2017

Зубко предлагает вынести на СНБО вопрос перерегистрации ЛЭО на подконтрольных территориях

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вопрос перерегистрации ООО "Луганской энергетическое объединение" из Луганска на территории, подконтрольные украинским властям.

"Эта компания до сих пор не перерегистрирована на подконтрольные территории – и это также невыполнение обязательств, закона. Здесь, возможно, необходимо выносить этот вопрос на СНБО, чтобы обязать компанию, от которой зависит энергоснабжение Луганской области, перерегистрироваться на подконтрольной территории", - сказал он в ходе доклада на заседании правительства в среду.

Г.Зубко добавил, что у ЛЭО есть проблема с долгами неподконтрольных территорий – ее необходимо урегулировать.

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