Экономика

12:35 25.04.2017

ED&F Man до 2020г инвестирует более $60 млн в оросительные системы Херсонской и Николаевской областей

Инвестиции в первую очередь проекта оросительного комплекса в с. Кисилевка (Херсонская обл.) компанией ED&F Man, одной и крупнейших в мире компаний по торговле сахаром, составили $5 млн.

Согласно пресс-релизу компании, первая очередь проекта запущена для орошения 1 тыс. га в Херсонской области.

До 2020 года компания планирует увеличить общую площадь под орошением до 20 тыс. га в Николаевской и Херсонской областях и инвестировать более $60 млн.

"Новые автоматические оросительные системы обеспечат надлежащее увлажнение полей вокруг принадлежащего компании Засельского сахарного завода, решат проблему выращивания сахарной свеклы в условиях засушливой степи", - говорится в пресс-релизе компании.

Компания ED&F Man начала работу в Украине. Ей принадлежит Засельский сахарный завод (Николаевская обл.) мощностью производства 50 тыс. тонн продукции в год.

В 2012 году дочернее предприятие ED&F Man "Юкрейниан Шугар Компании" совместно с аграрно-торговой фирмой "Агро-Дело" занялось выращиванием сахарной свеклы для производства сахара.

За период работы в Украине ED&F Man инвестировала в развитие более $150 млн. Среди ее клиентов в стране - компании Coca-Сola, "Сандора", "Конти", "Росинка", "Первомайский молочно-консервный комбинат".

Компания ED&F Man основана в 1783 году Джеймсом Маном в Лондоне. Является крупнейшим поставщиком продуктов питания, сахара, специй, кормов для животных, тропических масел, резины, биотоплива и кофе через сеть офисов и агентств более чем в 50 странах мира.

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