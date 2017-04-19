Порошенко призывает британский бизнес инвестировать в Украину

В ходе официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов страны, сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава украинского государства рассказал о внедрении реформ в Украине на протяжении последних трех лет и основные результаты, которых удалось достичь на сегодняшний день. Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля 2017 электронного открытого реестра возмещения НДС.

Президент подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства. По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине с более чем $2 млрд, создав десятки тысяч рабочих мест. Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании "Dowty Propellers" при создании транспортного самолета Ан-132D.

Президент также поприветствовал интерес британских компаний в Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок. "Успех этих проектов в нашей стране, безусловно, будет хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам", - отметил П.Порошенко.

"Президент пригласил британский бизнес инвестировать в Украину", - говорится в сообщении.