События

00:18 19.04.2017

Порошенко призывает британский бизнес инвестировать в Украину

В ходе официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов страны, сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава украинского государства рассказал о внедрении реформ в Украине на протяжении последних трех лет и основные результаты, которых удалось достичь на сегодняшний день. Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля 2017 электронного открытого реестра возмещения НДС.

Президент подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства. По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине с более чем $2 млрд, создав десятки тысяч рабочих мест. Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании "Dowty Propellers" при создании транспортного самолета Ан-132D.

Президент также поприветствовал интерес британских компаний в Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок. "Успех этих проектов в нашей стране, безусловно, будет хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам", - отметил П.Порошенко.

"Президент пригласил британский бизнес инвестировать в Украину", - говорится в сообщении.

ВАЖНОЕ

Органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, прогнозирует Луценко

Луценко: "янтарной мафии" нанесен удар, ее ликвидация продолжается

В Киеве возобновили работу три центра паспортного сервиса

Боевики за сутки 32 раза обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

В Авдеевке, в результате обстрелов боевиков, разрушены два дома, шесть – повреждены – МВД

ПОСЛЕДНЕЕ

Джордж Буш-старший госпитализирован – СМИ

ФК "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, победив по сумме двух встреч "Баварию"

"Атлетико" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов УЕФА

Антикоррупционный митинг прошел в Братиславе

Экспортеры лома пытаются заработать на теневых схемах вывоза стратегического сырья из Украины - "Интерпайп"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на диваны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА