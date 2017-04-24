НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник признал Диамантбанк (Киев) неплатежеспособным, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение №264-рш/БТ приняло правление НБУ, поскольку банк к 1 апреля не обеспечил достижение установленного центробанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

"Диамантбанк подал в НБУ план реструктуризации, который предусматривал ряд мер по докапитализации. В течение 2016 года руководство финучреждения и владельцы существенного участия в банке приняли меры по выполнению докапитализации, в том числе по погашению кредитов заемщиков – связанных лиц, предоставлению безвозвратной финансовой помощи, увеличению объема обеспечения по кредитам. Тем не менее, по состоянию на 1 апреля 2017 года Диамантбанк не обеспечил выполнение мер, предусмотренных планом реструктуризации, вследствие чего не достиг минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала", - объяснил НБУ.

Вслед за решением Нацбанка Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в понедельник принял решение о выводе банка с рынка путем введения временной администрации сроком на один месяц – до 23 мая 2017 года.

Временным администратором банка назначена Татьяна Старцева.

По данным НБУ 96% вкладчиков банка (39 тыс. лиц) получат свои вложения в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Общая гарантированная сумма возмещения составляет 1,1 млн грн.

По состоянию на 24 апреля физическими лицами – владельцами существенного участия в Диамантбанке являлись Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко.

Как сообщалось, Диамантбанк в середине марта зарегистрировал проспект дополнительной эмиссии 75 млн простых акций номиналом 10 грн. Банк таким образом планировал увеличить уставный капитал финучреждения до 960 млн грн.

Помимо существующих акционеров, участие в размещении планировал принимать глава правления Диамантбанка Олег Ходачук и бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Кроме того, 31 марта акционеры ПАО "Запорожский абразивный комбинат" (ЗАК) разрешили предприятию выкупить 20 млн акций дополнительной эмиссии Диамантбанка или 26,67% ценных бумаг.

В случае выкупа указанного количества ценных бумаг ЗАК будет владеть 20,8% всех акций банка.

Основными акционерами ЗАК являются кипрские Erentele Enterprises Limited (владеет 17,3636% акций), BH Cement Industries Limited (19,5075%) и Tarewood Industries Limited (17,3636%).

Диамантбанк зарегистрирован в ноябре 1993 года. По данным НБУ, на 1 января 2017 года ключевыми участниками в структуре собственности банка являлись Давид Жвания – прямое участие 23,81%, Игорь Керезь - опосредованное владение 44,4918%, Андрей Щукин – опосредованное участие 12,276% и Вячеслав Цыганенко - опосредованное участие 12,276%.

Ранее, в августе-2016, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию Aramis Management (Вена, Австрия) за приобретение без разрешения ведомства более 50% в ООО "Интер-Вент" и ООО "Техно-Инвест", что обеспечивает компании опосредованную покупку до 50% акций Диамантбанка, и предоставил разрешение на такую концентрацию.

По данным Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на 25 июля 2016 года, доля ООО "Интер-Вент" и "Техно-Инвест" в уставном капитале Диамантбанка составляла по 24,8% каждого, компания Aramis Management владела по 1% в каждой из указанных компаний.

Единственным бенефециаром Aramis Management являлся гражданин Австрии Флориан Косчат (Florian Koschat)

Участниками ООО "Интер-Вент" являются Игорь Керезь и Андрей Щукин с равными долями по 49,5%, ООО "Техно-Инвест" – Вячеслав Циганенко и И.Керезь с долями по 49,5%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (7,414 млрд грн) Диамантбанк занимал 24-е место среди 93 украинских банков.