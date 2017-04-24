Инвестиции в рамках проекта финансирования МСБ FinStream в 2017 г составят 50 млн грн

Инвестиции в рамках проекта финансирования малого и среднего бизнеса в Украине FinStream в 2017 году составят 50 млн грн, сообщил совладелец проекта, собственник FGK Сергей Позняк.

"До конца 2017 года мы планируем разместить 50 млн грн", - сказал он в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в понедельник.

Что касается отраслевого портфеля проекта, то, по словам его руководителя Сергея Сапатова, жесткой сегментации не будет: планируется работа с бизнес-активами, которым есть что показать, в частности, в аграрном секторе, в сферах торговли, услуг.

Как пояснил С.Сапатов, для подачи заявки на участие в проекте соискателю необходимо зарегистрироваться на его сайте и пройти пять уровней оценки, по итогам которой ему будет присвоен определенный рейтинг. От него будет зависеть уровень процентной ставки финансирования.

"Чем выше уровень риска или ниже рейтинг, тем выше уровень процентных ставок", - отметил руководитель проекта.

Список альтернативных вариантов финансирования участников проекта будет расширяться. На сегодня ведется работа с крупными инвесторами, которые входят в инвестиционный фонд. Кредитование осуществляется через финансовую компанию, которая получила лицензию на осуществление кредитования в Украине и имеет достаточно ресурса для того, чтобы выполнить уже имеющиеся заявки. Уставный капитал компании составляет порядка 22 млн грн. В дальнейшем в проекты МСБ будут привлекаться инвесторы, рассказал совладелец проекта Андрей Матяш.

Кроме того, в будущем для оптимизации процессов планируется сотрудничество со страховыми компаниями.

По словам авторов проекта, он также предполагает обучение финансовой грамотности, образовательные программы, мастер-классы.

Как отметил А.Матяш, на сегодняшний день в рамках проекта финансируется преимущественно работающий бизнес. Однако предусматривается и финансирование предпринимателей, у которых есть только бизнес-идея. Такие кейсы уже есть, по ним выделяются небольшие суммы (до 55 тыс. грн) в рамках определенных программ проекта.

Проект FinStream появился на базе работы на протяжении почти 20 лет с частными инвестициями, предназначен для обеспечения финансирования малого и среднего бизнеса.