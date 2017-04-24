ПриватБанк сменил юридический адрес с Днепра на Киев

Государственный ПриватБанк изменил юридический адрес с Днепра на Киев, сообщается в пресс-релизе финучреждения в понедельник.

Согласно утвержденной новой редакции устава банка, юридический адрес ПАО КБ "ПриватБанк" изменен с ул.Набережная Победы, 50, г.Днепр на ул.Грушевского, 1д, г.Киев.

Соответственно партнерам и контрагентам банка необходимость в дальнейшем указывать новый юридический адрес банка в договорах и бухгалтерских документах.

В то же время фактический адрес головного банка не меняется: правление ПриватБанка и все службы головного офиса банка продолжают работать в Днепре.

"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера - Министерства финансов, и наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами", – отметила пресс-служба банка.

Как сообщалось, правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.

Согласно информации НБУ, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (220,018 млрд грн) ПриватБанк являлся крупнейшим среди 93 действовавших в стране банков.