Расходы группы "Приват" по резервам под обесценивание кредитов и авансов клиентам в 2016г составили 144,713 млрд грн – E&Y

Группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский, в отчете о прибыли и убытках и другом совокупном доходе за 2016 год признала расходы по резервам под обесценивание кредитов и авансов клиентам в сумме 144,713 млрд грн.

Об этом сообщается в проекте аудиторского заключения компании Ernst&Young, текст которого разместил в своем блоге креативный продюсер департамента журналистских расследований телеканала "1+1", редактор телепрограммы "Гроші" Александр Дубинский.

Согласно проекту аудиторского заключения, в 2016 году группа "Приват" признала 1,363 млрд грн расходов от погашения финансовых обязательств в составе процентных расходов и убытков от переоценки иностранной валюты, которые относились к предыдущим отчетным периодам. "Таким образом, процентные расходы и убытки от переоценки иностранной валюты за 2016 год и нераспределенная прибыль по состоянию на 31 декабря 2015 года должны быть меньшими на 840 млн грн, 523 млн грн и 1363 млн грн соответственно", - говорится в проекте аудиторского заключения.

Согласно проекту аудиторского заключения, в октябре-ноябре 2016 года группа "Приват" провела реструктуризацию кредитов и авансов клиентам стоимостью 136,982 млрд грн до вычета резерва от обесценивания на 31 декабря 2016 года.

В 2016 году группа "Приват" признала убыток от выбытия дочернего предприятия в сумме 229 млн грн в консолидированном отчете о прибыли и убытках и другом совокупном доходе.

В 2016 году группа "Приват" также признала в составе отчислений в резервы под обесценивание кредитов и авансов клиентам 371 млн грн, которые относились к предыдущим отчетным периодам.

По состоянию на 31 декабря 2016 года группа "Приват" признала 21,356 млрд грн, 1,095 млрд грн и 266 млн грн залогового имущества, которое перешло в собственность группы в составе обеспечения, полученного в собственность за неплатежи, инвестиционной недвижимости и помещений, усовершенствование арендованного имущества, оборудования и нематериальных активов соответственно.

Как ранее сообщалось, ПриватБанк перевел значительную часть кредитного портфеля из валюты в гривню накануне национализации финучреждения.

Как сообщалось, правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале. Для этого Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд грн, из которых на 9,8 млрд грн – в 2017 году.

В начале февраля 2017 года глава правления ПриватБанка Александр Шлапак допустил необходимость очередной докапитализации финучреждения после завершения аудита его капитала.

ПриватБанк намерен уведомить Минфин и НБУ о сумме требуемой докапитализации в начале апреля. По данным главы банка, указанная сумма будет включать как кипрские, так и крымские активы финучреждения.

В свою очередь глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева 10 апреля заявила, что пост-аудит ПриватБанка после его национализации выявил дополнительные проблемы в банке: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам.

Кроме того, должностные лица банка в последнюю ночь провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн. По данным главы НБУ это потребует дополнительной докапитализации банка со стороны государства.

Обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В то же время в них отсутствует уточнение относительно предполагаемых банков и сумма, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.