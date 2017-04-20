"Днепровагонмаш" в 2016г увеличил продажи вагонов почти в 6 раз

ПАО "Днепровагонмаш" (ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), крупное вагоностроительное предприятие Украины, контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС", в 2016 году реализовало 404 вагона, тогда как в 2015 году было продано только 68 вагонов.

Согласно годовой финансовой отчетности предприятия, объем производства вагонов выросло в 5,7 раза, до 402 вагонов (в докризисные годы ДВМ производил и продавал 4-6 тыс. грузовых вагонов в год, в основном в Россию – ИФ).

С учетом этих показателей неконсолидированный чистый доход ПАО "Днепровагонмаш" (без учета дочерних компаний) в прошлом году вырос в 5,3 раза к 2015 году - до 324,12 млн грн, а чистая прибыль составила 4,61 млн грн против убытка 74,68 млн грн годом ранее.

В отчете также отмечается, что дочернее предприятие ПАО – "Стальзавод" в минувшем году увеличило реализацию продукции в натуральном выражении более чем в четыре раза - до 2,408 тыс. тонн

Согласно консолидированной отчетности компании, в которой помимо "Стальзавода" также учтены показатели работы Торгового дома "ДВМ" (РФ), ее чистый доход в 2016 году вырос в 5,3 раза - до 385,49 млн грн, а чистая прибыль - 12,76 млн грн против убытка 98,96 млн грн.

За минувший год компания получила 44,63 млн грн валовой прибыли по сравнению с убытком 50,47 млн грн, а от операционной деятельности получено 17,26 млн грн убытка (в 6,2 раза меньше, чем в 2015 году).

"Днепровагонмаш", контролируемое ФПГ "ТАС", производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные технологические транспортные средства.

Предприятие в 2016 году получило заказы от "Укрзализныци" только в конце года, выиграв в октябре тендер на поставку 250 полувагонов.

В 2015 году ДВМ сократил продажи вагонов в 6,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 68 ед., производство – в 4,7 раза, до 70 ед.

Консолидированный чистый доход ДВМ в 2015 году сократился почти в 6 раз к 2014 году, до 73 млн грн, чистый убыток вырос в 3,8 раза.