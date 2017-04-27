Газоснабжение "Днепровагонмаша и его "дочки" "Стальзавода" возобновлено

Поставки газа на крупное вагоностроительное предприятие "Днепровагонмаш" и его "дочку" "Стальзавод" (ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), прекращенные 21 апреля, возобновлены, однако компании считают достаточно высоким риск новых отключений от энергоносителей, воды и кислорода, и, как следствие, остановки предприятий.

"Длительное время "Днепровагонмаш" и его ДП "Стальзавод" работают под угрозой остановки производства по причине необоснованного прекращения поставки энергоресурсов предприятиями-поставщиками – монополистами в нашем регионе. При этом наше предприятие полностью и своевременно выполняет договорные обязательства, в том числе по оплате", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии в четверг.

По словам представителя "Днепровагонмаша", аналогичные проблемы - с поставками воды и кислорода. При этом перебои с водоснабжением, вплоть до полного прекращения подачи, остаются и до настоящего времени.

"В апреле "Днепровагонмаш" неоднократно получал уведомления о планируемых отключениях от газоснабжения и электроэнергии, необходимости при этом самостоятельного отключения во избежание возможных аварийных ситуаций", - сообщают на предприятии.

По его оценке, возобновлению 24 апреля подачи природного газа способствовали своевременная реакция руководства завода и совместные усилия с руководством области.

На предприятии отметили, что отключение от газоснабжения стало следствием задолженности за энергоносители Днепровского меткомбината, с которым вагоностроители находятся на одной "ветке". В то же время, по оценке специалистов, техническая возможность подачи газа в обход меткомбината существует.

"Считаем, что прекращение поставок энергоносителей, воды, кислорода является грубым нарушением поставщиками договорных обязательств, что из-за вынужденной остановки производства может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям, в частности, к вынужденным высвобождениям работников предприятия. Невыполнение договорных обязательств перед заказчиками и, как следствие применение к "Днепровагонмашу" штрафных санкций принесет предприятию значительные финансовые убытки, резко ухудшит его финансово-платежное положение", - отметили на предприятии.

Кроме того, на ДВМ считают, что подобные незапланированные отключения на крупном промпредприятии всегда несут риск возникновения аварийных ситуаций техногенного характера.

"Днепровагонмаш", контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС", производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные технологические транспортные средства.

Предприятие в 2016 году было загружено на 20%, получив заказы от "Укрзализныци" только в конце года после выигранного в октябре тендера на поставку 250 полувагонов.

По итогам года было реализовано 404 вагона против 68 ед. в 2015 году.

Консолидированный чистый доход ДВМ (с учетом "Стальзавода" и Торгового дома) по итогам года вырос в 5,3 раза - до 385,49 млн грн, чистая прибыль составила 12,76 млн грн против убытка 98,96 млн грн годом ранее.

Филиал "Укрзализныци" 26 апреля 2017 года объявил тендер на закупку 2,465 тыс. полувагонов с ожидаемой ценой одного вагона 1,217 млн грн (с НДС), тогда как на несостоявшемся ранее тендере на закупку 3 тыс. полувагонов эта цена составляла около 1 млн грн (с НДС). Украинские вагоностроители сочли ее неприемлемой и не подали заявки на участие. Средняя стоимость изготовления полувагона, указанная в коммерческих предложениях производителей, составляла 1,057 млн грн без НДС. "Укрзализныця" при объявлении нового тендера учла эти предложения.

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